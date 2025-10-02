Ричмонд
«Беларусбанк» отменил комиссию за переводы денег между своими картами

«Беларусбанк» отменил плату за переводы в цифровых каналах между своими картами.

В «Беларусбанке» отменили комиссию за переводы в цифровых каналах между своими картами, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Так, с 1 ноября «Беларусбанк» отменяет комиссию за перевод денег в цифровых каналах между своими картами, принадлежащими разными клиентам.

На данный момент при переводах клиенты «Беларусбанка», отправляя деньги другому человеку, платят 1,5% от суммы перевода, но не менее 49 копеек. С 1 ноября комиссия, которая взимается в интернет-банкинге, мобильном банкинге, на официальном сайте банка, в банкоматах или в сервисе «Автооплата», взиматься не будет.

— Комиссия за перевод денег через цифровые каналы между картами «Беларусбанка» не будет взиматься независимо от суммы операции, — прокомментировали в пресс-службе.