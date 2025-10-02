«Беларусбанк» отменил комиссию за переводы денег между своими картами

На данный момент при переводах клиенты «Беларусбанка», отправляя деньги другому человеку, платят 1,5% от суммы перевода, но не менее 49 копеек. С 1 ноября комиссия, которая взимается в интернет-банкинге, мобильном банкинге, на официальном сайте банка, в банкоматах или в сервисе «Автооплата», взиматься не будет.