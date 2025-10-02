Стало известно, что в 2026 году в РФ появится несколько новых дорожных знаков

Кроме того, изменения коснутся размеров парковочных мест вдоль края дороги. Если ранее стандартное место составляло 2,5 на 6,5 метра, то с 2026 года его ширина сократится до 2,25 метра при неизменной длине 6,5 метра. По словам Федяева, это позволит эффективнее использовать дорожное пространство.