Стало известно, что в 2026 году в РФ появится несколько новых дорожных знаков

В 2026 году на российских дорогах появятся несколько новых дорожных знаков, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, передает «ТАСС».

Он рассказал, что будет введен вертикальный знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно установить привычную горизонтальную разметку. Также на проезжей части появятся знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», чтобы повысить комфорт движения, и «Глухие пешеходы».

Кроме того, изменения коснутся размеров парковочных мест вдоль края дороги. Если ранее стандартное место составляло 2,5 на 6,5 метра, то с 2026 года его ширина сократится до 2,25 метра при неизменной длине 6,5 метра. По словам Федяева, это позволит эффективнее использовать дорожное пространство.

Нововведения вступят в силу 1 января 2026 года вместе с обновленным ГОСТом, цель которого — снижение аварийности и сохранение жизни людей.

Напомним, в июне 2025 года зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести специальные зеленые номерные знаки для электромобилей, чтобы упростить их идентификацию.

Читайте также: В Финляндии не спешат убирать дорожные указатели на русском языке.