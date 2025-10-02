Мост к Черной Речке в Хабаровском районе отремонтировали раньше срока

Жители и гости Хабаровского района снова могут пользоваться обновлённым мостом, ведущим к селу Чёрная Речка, — капитальный ремонт завершён раньше срока по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА AmurMedia.
Открытие приурочено к 87-летию Хабаровского края по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
Масштаб реконструкции впечатляет: впервые за 66 лет старый мост полностью разобрали и построили новый с нуля. Заново возведены опоры и пролёты, установлены современные ограждения и перила, расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, модернизирована система водоотведения.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 179 м, стоимость работ — свыше 138 млн рублей.
Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, возобновляется движение по прежней схеме для автобусов 101, 106, 118 и сезонных 119, 125 — это экономит время для жителей и гостей Чёрной Речки.