«Глухие пешеходы» и вертикальный «Стоп»: в России появятся новые дорожные знаки

С 1 января будет введен вертикальный дублер знака «Стоп-линия».
С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, вводящий несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части для снижения аварийности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).
«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал собеседник ТАСС. Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будет использоваться там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак.
Также появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет водителям снизить нагрузку на автомобили и повысить комфорт. Еще одно новшество — табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы», которая укажет на участников движения с нарушениями слуха. «Знак для слабослышащих пешеходов важен, так как они требуют особого внимания водителей, как и слепые пешеходы», — отметил Федяев, добавив, что эксперименты с этим знаком начались около десяти лет назад.
Размеры парковочных мест вдоль проезжей части будут уменьшены: ширина сократится с 2,5 м до 2,25 м при сохранении длины 6,5 м. Это позволит оптимизировать использование дорожного пространства. По словам Федяева, новый ГОСТ — результат многолетней работы экспертов по снижению визуального шума на дорогах и повышению безопасности.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года планируется введение новых дорожных табличек, на которых будет размещено несколько знаков одновременно. В частности, знаки ограничения скорости предполагается сочетать с предупреждениями о «лежачих полицейских». Аналогичные изменения коснутся и указателей парковки: на новых табличках будет отображаться не только наличие парковки, но и допустимый способ размещения автомобиля. Кроме того, знак, указывающий рекомендуемую скорость, может быть объединен с обозначением «Искусственная неровность».