Сразу семь стадионов на 154 тысячи зрителей строятся в Казахстане

Центральный стадион Алматы в 2026-м хотели закрыть на большую реконструкцию. Арена уже давно нуждается в обновлении, несмотря на аттестацию UEFA. Пока альтернативных площадок в городе нет, и это создает проблемы не только для спорта, но и для концертов. Так, из-за матчей «Кайрата» сорвался концерт Макса Коржа.
Стадион в Алматы на 35 тыс. человек
В Алматы планируют построить новый футбольный стадион на 35 тыс. мест, соответствующий стандартам UEFA. Его разместят между Кульджинским и Талгарским трактами, по словам акимата, там появятся тренировочные базы и зоны отдыха. Работы хотят начать в 2026 году. О стоимости проекта и сроках сдачи власти города пока не сообщают.
Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова на 3,6 тыс. зрителей
К 2026 году в Астане обещали завершить строительство нового Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Арена рассчитана на 3 600 зрителей, будет трехэтажной и крытой, с общей площадью свыше 15 тыс. кв. метров. На строительство выделили 17,3 млрд тенге за счет возвращенных активов. При этом изначально стадион стоил гораздо дешевле.
Стадион в Шымкенте на 35 тыс. мест
Как писал «Казинформ» в 2024 году, в Шымкенте должен был вырасти очередной «крупнейший» стадион Казахстана на 35 тыс. мест. Площадку общей территорией 21 га хотели строить в микрорайоне Туран-2 и сдать за два года.
Однако, несмотря на громкие заявления на месте стройки, практически ничего не происходит. В августе 2025 года вместо техники и рабочих журналисты Tengrinews увидели лишь забор, котлован и пустырь.
Стадион в Кызылорде на 11 тыс. человек
В Кызылорде лишь недавно построили новый стадион на 11 тыс. мест стоимостью 26,5 млрд тенге. По информации Минтуризма, здесь оборудовали 7 залов для олимпийских видов спорта, уложили современное поле по стандартам UEFA. Помимо спортивных событий здесь также собираются проводить концерты.
Стадион в Актобе на 35 тыс. мест
Претендент на звание самой крупной арены Казахстана также строится в Актобе. Стадион построят в шесть уровней. Он сможет вместить до 35 тыс. зрителей, точная вместимость станет известна позже. Работы планируют начать в конце сентября, а закончить обещают в 2028 году.
Стадион Семея на 25 тыс. зрителей
В новом районе Семея начали строить стадион совсем недавно — 27 сентября 2025 года. По словам замакима области Абая Серика Туленбергенова, арена рассчитана на 25 тысяч зрителей.
Изначально планировалось построить стадион на месте старого «Пищевика» с вместимостью 12 тыс. мест, позже проект изменили. Объект перенесли в новый микрорайон, а число увеличили мест до 20−22 тыс. В итоге окончательная вместимость утверждена на уровне 25 тыс.
Стадион Актау на 10 тыс. зрителей
В июле в Актау презентовали проект новой арены на 10 тыс. зрителей. Его обещают построить по современным стандартам, оснастить футбольной академией, тренировочными площадками, залами, раздевалками и медицинским пунктом. Завершить проектные работы планируют в 2026 году, после чего начнется строительство.
Пока что из семи новых стадионов сдали только кызылординский. 4 октября 2025 года на нем пройдет финал Кубка Казахстана по футболу, в котором сыграют шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол». При этом необходимо помнить, что строительство арен — это лишь часть расходов. На содержание стадионов ежегодно тратятся огромные средства из бюджетов акиматов и спонсоров.