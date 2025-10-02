Сразу семь стадионов на 154 тысячи зрителей строятся в Казахстане

Центральный стадион Алматы в 2026-м хотели закрыть на большую реконструкцию. Арена уже давно нуждается в обновлении, несмотря на аттестацию UEFA. Пока альтернативных площадок в городе нет, и это создает проблемы не только для спорта, но и для концертов. Так, из-за матчей «Кайрата» сорвался концерт Макса Коржа.