Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для бизнеса

За последние годы роль МСБ в экономике страны заметно усилилась. По данным Министерства национальной экономики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 2019 по 2025 годы выросло более чем на 30%. Если в 2019 году в Казахстане было зарегистрировано около 1,3 млн субъектов МСБ, то к концу 2024 года их число превысило 1,7 млн. По последним данным, сей2час в стране зарегистрированы 2,3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них 2,1 млн — действующие.