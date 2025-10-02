Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для бизнеса

За последние годы роль МСБ в экономике страны заметно усилилась. По данным Министерства национальной экономики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 2019 по 2025 годы выросло более чем на 30%. Если в 2019 году в Казахстане было зарегистрировано около 1,3 млн субъектов МСБ, то к концу 2024 года их число превысило 1,7 млн. По последним данным, сей2час в стране зарегистрированы 2,3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них 2,1 млн — действующие.
«Последние несколько лет мы видим появление большого количества новых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, что является положительной тенденцией. Однако новые малые предприятия часто возникают из-за дробления средних компаний, что затрудняет их кредитование банками. Такое дробление происходит из-за более льготного налогообложения малого и микро-бизнеса. В целом можно отметить, что по ускоренному развитию МСБ нужны новые рыночные подходы/реформы и нужна объективная статистика в соответствии с лучшим мировым опытом», — говорится в отчете Halyk Finance.
Однако на фоне роста числа участников рынка именно налоговая нагрузка оставалась одним из главных барьеров для развития. Сложности с администрированием НДС, кассовыми разрывами и возвратами налога снижали оборотные средства компаний, особенно в торговле и производстве. Новый налоговый кодекс предполагает упрощение процедур возврата НДС, сокращение отчетности и введение сервисного подхода налоговых органов. Для МСБ это означает больше прозрачности и предсказуемости, снижение административных издержек и появление стимулов для выхода из тени.
«В рамках нового Налогового кодекса у нас сокращены формы налоговой отчетности на 30%, виды налогов уменьшены на 20%. Снижается контроль, при этом усиливается фискальное сопровождение. Налоговое администрирование мы переводим в электронный формат. Взаимодействие с бизнесом будет проходить только через электронные каналы», — прокомментировал Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК на семинаре в Алматы.
Льготы и преференции
Повышение базовой ставки с 12% до 16% на первый взгляд может показаться дополнительной нагрузкой, однако реформа открывает и новые возможности. Прежде всего, она делает налоговую систему Казахстана более прозрачной и приближает ее к международным стандартам, что важно для инвесторов и для интеграции в мировую экономику.
Особое внимание уделено социальной направленности реформы. Для медицины и фармацевтики введены льготные ставки — 5% с 2026 года и 10% с 2027-го. Это означает, что доступ к жизненно важным лекарствам и медицинским услугам останется более доступным для населения, а сами компании в этой сфере смогут планировать развитие с учетом налоговых преференций.
Снижение порога обязательной регистрации плательщиков НДС до 10 000 МРП расширяет охват малого и среднего бизнеса. Теперь больше компаний смогут работать в «белую», пользоваться всеми преимуществами налогового администрирования и получать признанный статус надежных партнеров для контрагентов. Это станет стимулом для роста прозрачности и конкурентоспособности бизнеса внутри страны.
Позитивным моментом также являются нововведения в администрировании. Обязательное подтверждение электронных счетов-фактур и возможность зачета НДС до подачи декларации упрощают работу бухгалтерии и ускоряют оборот денежных средств. Для компаний это означает меньше бумажной волокиты, больше автоматизации и более четкие правила игры.
«Новый Налоговый кодекс создаст более прозрачную и понятную систему, снизит административную нагрузку и станет стимулом для развития предпринимательства и экономики страны», — отметил Ержан Биржанов.
Особые правила учета НДС при импорте создают более понятные условия для внешнеэкономической деятельности. Казахстанские компании смогут эффективнее работать с зарубежными партнерами, а государство лучше контролировать налоговые поступления. В итоге реформа НДС формирует современную систему, которая сочетает социальные льготы, цифровизацию и международные стандарты, что в долгосрочной перспективе станет драйвером устойчивого развития экономики.
«Экономический эффект этих изменений проявится не сразу, но в среднесрочной перспективе ожидается ускорение темпов роста малого и среднего бизнеса, увеличение их вклада в ВВП и занятость. В условиях, когда на МСБ уже приходится более 38% ВВП, грамотная налоговая реформа может стать драйвером дальнейшей диверсификации экономики, снижая зависимость от сырьевых отраслей и укрепляя внутренний рынок», — говорит эксперт Руслан Сундетов.