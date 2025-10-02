В Самаре ожидают увеличение средней зарплаты до 200 тысяч рублей

Прогноз представлен в двух сценариях. По словам авторов документа, консервативный ориентирован на учет неблагоприятных глобальных и национальных тенденций, что ведет к замедлению темпов экономического роста, ослаблению инвестиционного потенциала и ухудшению демографических показателей, формируя риски социально-экономической стагнации города. Базовый сценарий формирует оптимистичную модель устойчивого роста, основанную на макроэкономической стабильности, расширении внутреннего спроса, динамичном развитии ключевых отраслей и активной инвестиционной политике.