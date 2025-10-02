В Пермском крае за неделю бензин подорожал сразу на 76 копеек

Напомним, в конце сентября многие регионы РФ столкнулись с дефицитом топлива на АЗС. Издание «Коммерсантъ» сообщало со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт», что с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. 25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бензин марки АИ-95 поставят на заправки в течение двух дней, бензин АИ-92 — в течение двух недель.