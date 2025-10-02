Стало известно о появлении очередей из грузовиков на российско-казахской границе

В настоящий момент практически все фуры с грузами двойного назначения проходят тщательный таможенный осмотр, включая продукцию с характеристиками, вызывающими подозрения в отношении санкционных ограничений. Даже товары, не подпадающие под ограничительные меры, ожидают проверки от трех до пяти суток.