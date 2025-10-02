Стало известно о появлении очередей из грузовиков на российско-казахской границе

На российско-казахской границе образовались огромные очереди из грузовиков с китайскими товарами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Положение начало усугубляться с середины сентября. Согласно оценкам транспортных компаний, это связано с более строгим выполнением казахстанскими властями западных антироссийских санкционных мер.
В настоящий момент практически все фуры с грузами двойного назначения проходят тщательный таможенный осмотр, включая продукцию с характеристиками, вызывающими подозрения в отношении санкционных ограничений. Даже товары, не подпадающие под ограничительные меры, ожидают проверки от трех до пяти суток.
Жесткий контроль за серым импортом введен и российской стороной: автомобили проверяются на всем пути следования от границы до разгрузки на столичных рынках. В частности, самарская таможня осуществляет масштабные инспекции товаров, уже прошедших таможенное оформление в Казахстане.
Дополнительные осложнения создали официальные праздничные дни в Китае — День образования КНР и Фестиваль середины осени, в период которых пограничные переходы с Казахстаном не функционировали.
Ранее, 23 сентября 2025 года, поступала информация о примерно 7 тысячах застрявших на границе с Казахстаном грузовиков, транспортирующих в Россию различные товары и настольные игры.
