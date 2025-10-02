Из-за дефицита топлива крымчан призвали пользоваться общественным транспортом

В связи с временным дефицитом топлива жителей Крыма призвали пользоваться общественным транспортом. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы республики Олег Крючков.
Он назвал ряд причин проблем с топливом. Это ремонт НПЗ после атак, снижение производства, рост биржевых цен биржевых цен на бензин, проблемы с логистикой и отсутствием крупных сетей НПЗ в Крыму.
«Выезжайте на личной машине только при реальной необходимости — на работу в другом городе, закупку продуктов на несколько дней, к врачу,
Советник порекомендовал объединять поездки в одну, чтобы тратить меньше топлива.
«Пересаживайтесь на общественный транспорт», — добавил он.
Крючков назвал такой способ передвижения самым надежным.