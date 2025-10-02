Минпромторг утвердил список машин для такси: Дальний Восток вне игры

Как стало известно, Министерство промышленности и торговли России разработало перечень автомобилей, которые будут разрешены для работы в такси в соответствии с новым законом о локализации пассажирских перевозок. Он вступит в силу 1 марта 2026 года и будет регулярно обновляться с учётом расширения модельных рядов автопроизводителей.
По данным издания «Дром», в предварительный список включили 22 модели от шести российских брендов. В числе допущенных автомобилей оказались различные модификации «Лады», включая Granta, Vesta и Niva, модели «УАЗа» — в том числе хорошо знакомый с советских времён «Хантер», а также машины брендов «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah. Все они должны соответствовать уровню локализации не менее 3200 баллов по системе, применяемой в госзакупках. Этот показатель начисляется за проведение производственных операций на территории России.
«На сегодняшний день к эксплуатации в такси допускаются также автомобили, выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключённых с марта 2022 по март 2025 года», — уточнили в ведомстве.
При этом полный перечень таких моделей в открытом доступе отсутствует, однако ранее соглашения заключались с такими компаниями, как АвтоВАЗ, Mazda, Sollers, Hyundai-Kia, Toyota и Volvo.
Исключения из новых требований предусмотрены: до 1 марта 2028 года правила не будут действовать в Калининградской области и Сибирском федеральном округе. А Дальний Восток освобождён от исполнения закона до 2030 года. Это значит, что у местных таксистов ещё есть время — почти четыре с половиной года. Ранее, после вступления в силу закона о такси в 2023 году, некоторые водители нашли обходные пути, предлагая услуги как аренду автомобиля с водителем, что позволило продолжить работу в обход ограничений.
