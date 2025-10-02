Минпромторг утвердил список машин для такси: Дальний Восток вне игры

Исключения из новых требований предусмотрены: до 1 марта 2028 года правила не будут действовать в Калининградской области и Сибирском федеральном округе. А Дальний Восток освобождён от исполнения закона до 2030 года. Это значит, что у местных таксистов ещё есть время — почти четыре с половиной года. Ранее, после вступления в силу закона о такси в 2023 году, некоторые водители нашли обходные пути, предлагая услуги как аренду автомобиля с водителем, что позволило продолжить работу в обход ограничений.