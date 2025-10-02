В Прикамье планируется развить шесть нефтяных месторождений

Компания «УДС нефть», имеющая опыт работы в нефтегазовой отрасли, представила проект по развитию шести нефтяных месторождений в пяти районах края: Березовском, Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Куединском. Объем инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей. Дополнительно компания направит не менее 77 миллионов рублей на социальные программы в Пермском крае.