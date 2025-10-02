Молдавские свиноводы заявили о серьезных трудностях в отрасли

Представители отрасли особо указали на поступление дешевой свинины из Польши, Испании, Нидерландов и Германии. По их словам, процесс выращивания поголовья довольно затратен, а «предлагаемые цены не покрывают расходы».
Фермеры просят власти страны вмешаться и позволить работать на по-настоящему конкурентной основе. Особенно не хватает дотаций для строительства и оборудования.
Разница в том, что фермеры ЕС получают постоянные субсидии на голову животного или на свиноматку, в то время как мы годами ждем, пока инвестиции окупятся.
Со своей стороны, Министерство сельского хозяйства объявило о завершении разработки программ поддержки животноводческого сектора. Глава Департамента политики в секторе животноводства Валентин Рошка отметил, что ведомство «завершает разработку стратегической программы для сельского хозяйства, а также других направлений финансирования».
Кроме того, животноводам указали на необходимость легальной деятельности, что также увеличит их шансы на субсидии и поддержку.
Молдавские власти к 2030 году намерены привести агропродовольственный сектор в соответствие с европейскими стандартами, в том числе разрешив экспорт свинины в ЕС. Так, по их мнению, молдавские свиноводы смогут конкурировать с европейскими на равных условиях.