Молдавские свиноводы заявили о серьезных трудностях в отрасли

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Низкие цены и большой объем импорта свинины из-за рубежа обусловили серьезные проблемы для свиноводческой отрасли Молдовы, об этом фермеры заявили на отраслевом семинаре в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

Представители отрасли особо указали на поступление дешевой свинины из Польши, Испании, Нидерландов и Германии. По их словам, процесс выращивания поголовья довольно затратен, а «предлагаемые цены не покрывают расходы».

Фермеры просят власти страны вмешаться и позволить работать на по-настоящему конкурентной основе. Особенно не хватает дотаций для строительства и оборудования.

Разница в том, что фермеры ЕС получают постоянные субсидии на голову животного или на свиноматку, в то время как мы годами ждем, пока инвестиции окупятся.

отметил один из участников семинара

Со своей стороны, Министерство сельского хозяйства объявило о завершении разработки программ поддержки животноводческого сектора. Глава Департамента политики в секторе животноводства Валентин Рошка отметил, что ведомство «завершает разработку стратегической программы для сельского хозяйства, а также других направлений финансирования».

Кроме того, животноводам указали на необходимость легальной деятельности, что также увеличит их шансы на субсидии и поддержку.

Молдавские власти к 2030 году намерены привести агропродовольственный сектор в соответствие с европейскими стандартами, в том числе разрешив экспорт свинины в ЕС. Так, по их мнению, молдавские свиноводы смогут конкурировать с европейскими на равных условиях.