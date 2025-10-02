Ричмонд
Туристический налог принёс Приморскому краю 12 млн рублей за полгода

В 2025 году обязательный платёж был введён в шести муниципалитетах региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Поступления от туристического налога в Приморском крае составили 12 млн рублей за первую половину 2025 года. Об этом ИА PrimaMedia рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

В 2025 году обязательный платёж был введён в шести муниципалитетах края, в том числе во Владивостоке. Так, например, все гости, проживающие в отелях, гостиницах и хостелах дальневосточной столицы, обязаны платить 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в день. Собранные средства планируется направлять на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство города. При этом если во Владивостоке налог действует только с 1 июля по 30 сентября, то в некоторых других регионах было решено сделать его круглогодичным.

Ранее стало известно, что сотрудников ДВФУ, проживающих в гостиничном комплексе на территории кампуса, освободили от уплаты туристического налога. С такой инициативой выступил мэр Владивостока Константин Шестаков, отметив, что для дальневосточной столицы развитие образования — это приоритетная задача. Предложение градоначальника приняла во внимание городская дума.