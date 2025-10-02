У россиян могут отобрать пустующие квартиры

При этом у собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот. Этим законом власти хотят создать механизм для работы с брошенными квартирами, которые годами и даже десятилетиями стоят пустыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов документа.