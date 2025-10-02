Ричмонд
У россиян могут отобрать пустующие квартиры

В Госдуму внесли законопроект о передаче властям таких квартир россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Квартиры с долгами ЖКХ, отсутствием потребления воды и электричества, выбитыми окнами и отсутствием отопления могут изъять у граждан в пользу государства. Для начала такие жилплощади необходимо будет признать пустующими.

Эти решения будут приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления. Далее квартиру могут привести в порядок и оформить для сдачи по социальному найму, предоставления очередникам, использования для решения задач переселения.

При этом у собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот. Этим законом власти хотят создать механизм для работы с брошенными квартирами, которые годами и даже десятилетиями стоят пустыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов документа.

Напомним, что согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, тарифы на оплату услуг продолжат расти. Например, с октября счета за услуги ЖКХ увеличатся в среднем на 9,9%.