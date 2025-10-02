Ричмонд
В Крыму распределят запасы топлива между всеми муниципалитетами

Власти Крыма распределят имеющиеся запасы горючего между всеми муниципалитетами полуострова. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в регион. Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым поставлена задача — обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями», — заявил Юрий Гоцанюк.

До нормализации поставок власти ежедневно по утрам будут информировать жителей о 70 адресах АЗС, где можно свободно купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо. Продажа горючего по талонам продолжается в прежнем режиме на всех заправках.

Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.

Ранее власти Республики Крым приняли решение ограничить отпуск бензина до 20 л на человека. По итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым глава региона Сергей Аксенов заявил, что руководство Крыма и Севастополя совместно с операторами заправочных станций до конца недели подготовят предложения по урегулированию ситуации с поставками бензина. Эти предложения будут переданы на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

