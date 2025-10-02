В Крыму распределят запасы топлива между всеми муниципалитетами

До нормализации поставок власти ежедневно по утрам будут информировать жителей о 70 адресах АЗС, где можно свободно купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо. Продажа горючего по талонам продолжается в прежнем режиме на всех заправках.