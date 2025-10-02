В правительстве РФ неожиданно одобрили увеличение охотничьих сборов в пять раз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие значительное увеличение ставок сборов за добычу охотничьих ресурсов. Размер платежей за пользование отдельными объектами животного мира возрастет более чем в пять раз, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.
Существенному повышению подлежат ставки по следующим видам животных: за добычу благородного оленя или лося — 7,8 тысячи рублей (вместо прежних 1,5 тысячи); сайгака — 1,5 тысячи (ранее 300 рублей); овцебыка — 78 тысяч (вместо 15 тысяч); косули, кабана или рыси — 2 340 (против 450 рублей); соболя или выдры — 624 (ранее 120 рублей).
Министерство природных ресурсов отдельно вдвое увеличит размер государственной пошлины за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ставка возрастет с 650 до 1,3 тысячи рублей.
В материале уточняется, что сборами будут облагаться исключительно физические лица, тогда как организации и индивидуальные предприниматели будут исключены из числа плательщиков. Изменения в законодательство вступят в силу с 1 января 2026 года после прохождения всех этапов рассмотрения в Государственной Думе ФС РФ.
По мнению юридических экспертов, исключение предприятий и ИП из круга плательщиков связано с тем, что они уже несут другие обязательные расходы: арендуют охотничьи угодья, выплачивают государственные пошлины, получают специальные разрешения. Дополнительный сбор для них создавал бы эффект «двойного налогообложения». В Минприроды пояснили, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование законодательной базы и приведение ставок в соответствие с современными экономическими условиями, включая инфляционные процессы.
Специалисты отмечают, что для физических лиц повышение ставок окажется весьма ощутимым. С одной стороны, это может сократить объемы добычи редких животных и благоприятно сказаться на восстановлении их популяций. С другой стороны, увеличение стоимости сделает легальную охоту менее доступной для малообеспеченных граждан, включая жителей сельских территорий, что, по оценкам охотничьих сообществ, способно повысить риски браконьерства.
