В правительстве РФ неожиданно одобрили увеличение охотничьих сборов в пять раз

По мнению юридических экспертов, исключение предприятий и ИП из круга плательщиков связано с тем, что они уже несут другие обязательные расходы: арендуют охотничьи угодья, выплачивают государственные пошлины, получают специальные разрешения. Дополнительный сбор для них создавал бы эффект «двойного налогообложения». В Минприроды пояснили, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование законодательной базы и приведение ставок в соответствие с современными экономическими условиями, включая инфляционные процессы.