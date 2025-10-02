В Госдуме предложили внедрить неожиданную альтернативу ипотеке

Парламентарий отметил, что данную инициативу ранее поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, а также добавил, что строительные сберегательные кассы способны составить реальную конкуренцию традиционным банковским институтам. Кроме того, он предложил развивать практику строительства наемных домов, которые государство возводит и предоставляет гражданам по договорам социального найма. В настоящее время данный проект реализуется только в трех регионах страны, однако, как подчеркнул политик, он пользуется значительным потребительским спросом.