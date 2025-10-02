В Госдуме предложили внедрить неожиданную альтернативу ипотеке

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ выступил с инициативой внедрения в России механизма строительных сберегательных касс, способных стать альтернативным вариантом ипотечному кредитованию и упрощающих гражданам процесс накопления средств на приобретение жилья. Соответствующее заявление парламентарий сделал в интервью агентству «ТАСС».
По разъяснению народного избранника, строительные сберегательные кассы представляют собой специализированные кредитные организации, где граждане могут формировать накопления на жилье при государственной поддержке. При достижении сбережений в размере 30−50% от стоимости квартиры или частного дома участники программы получают возможность оформить льготный кредит по ставке не превышающей 3%. Парламентарий акцентировал, что подобная схема окажется для россиян существенно экономичнее традиционной ипотеки.
В рамках предложения рассматривается возможность использования средств стройсберкасс не только для приобретения недвижимости и земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, но и для выполнения ремонтных работ в квартирах, а также капитального ремонта многоквартирных домов. В законодательстве, по мнению депутата, должны быть четко определены гарантии сохранности вложенных средств и возможность использования материнского капитала.
Парламентарий отметил, что данную инициативу ранее поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, а также добавил, что строительные сберегательные кассы способны составить реальную конкуренцию традиционным банковским институтам. Кроме того, он предложил развивать практику строительства наемных домов, которые государство возводит и предоставляет гражданам по договорам социального найма. В настоящее время данный проект реализуется только в трех регионах страны, однако, как подчеркнул политик, он пользуется значительным потребительским спросом.
Читайте также: Объяснено, почему семейная ипотека остается недоступной для россиян.