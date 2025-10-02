Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме Каюма Насыри завершен первый этап реставрации

В памятнике деревянного зодчества отремонтированы перекрытия технического подполья, отмостки и обшивка цоколя.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На улице Парижской Коммуны в Казани завершился первый этап масштабной реконструкции дома Каюма Насыри. Известный татарский просветитель и ученый жил здесь до своей кончины в 1902 году.

Первый этап реставрации стартовал весной. В памятнике деревянного зодчества отремонтированы перекрытия технического подполья, отмостки и обшивка цоколя, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране культурного наследия.

Пиломатериалы для восстановления здания и исторического ограждения изготавливаются на специализированном предприятии.

По проекту будет воссоздан исторический облик дома с уникальной деревянной резьбой, усилена конструкция кровли, обновлена внутренняя инфраструктура и благоустроена прилегающая территория.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Том Сойер Фест — Казань» отреставрировали деревянный дом № 65 по улице Большой. Это первый проект фестиваля по воссозданию исторической среды на территории Адмиралтейской слободы.