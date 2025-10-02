В доме Каюма Насыри завершен первый этап реставрации

На улице Парижской Коммуны в Казани завершился первый этап масштабной реконструкции дома Каюма Насыри. Известный татарский просветитель и ученый жил здесь до своей кончины в 1902 году.
Первый этап реставрации стартовал весной. В памятнике деревянного зодчества отремонтированы перекрытия технического подполья, отмостки и обшивка цоколя, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране культурного наследия.
Пиломатериалы для восстановления здания и исторического ограждения изготавливаются на специализированном предприятии.
По проекту будет воссоздан исторический облик дома с уникальной деревянной резьбой, усилена конструкция кровли, обновлена внутренняя инфраструктура и благоустроена прилегающая территория.
Ранее сообщалось, что волонтеры «Том Сойер Фест — Казань» отреставрировали деревянный дом № 65 по улице Большой. Это первый проект фестиваля по воссозданию исторической среды на территории Адмиралтейской слободы.