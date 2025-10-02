В доход государства изъяли активы КДВ в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях

Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал владельца группы компаний «КДВ» («Кириешки», «Яшкино») Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы, в том числе в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, были изъяты в доход государства. Это следует из картотеки райсуда.