В доход государства изъяли активы КДВ в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях

Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал владельца группы компаний «КДВ» («Кириешки», «Яшкино») Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы, в том числе в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, были изъяты в доход государства. Это следует из картотеки райсуда.

Источник: Коммерсантъ

Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» (включая банк «Долинск» и два футбольных клуба, а также ООО «КДВ Воронеж») на общую сумму 500 млрд руб., личное имущество семьи. Решение приведено к немедленному исполнению. Защита семьи Штенгеловых заявила, что обжалует его.

Об иске Генпрокуратуры стало известно в конце августа. Согласно заявлению, граждане Украины Штенгеловы покинули Россию больше десяти лет назад, но продолжают владеть бизнесом. При этом Штенгелов-старший якобы финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие карательные операции на Донбассе, и создал батальон территориальной обороны «Киевская Русь» — кадровую базу для террористических формирований.