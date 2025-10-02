В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи

Скважинный центратор — это опорно-центрирующее устройство, используемое при бурении скважины для добычи нефти или газа. Такие устройства устанавливают на бурильную колонну либо на действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону. Это позволяет выпрямить ось скважинного ствола, а при необходимости даже изменить направление скважины.