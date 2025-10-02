В центре Калининграда приступили к ремонту дома 1929 года

Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск. В 2025 году там обновят 11 крыш и 13 фасадов. Большинство зданий находятся в центре города.