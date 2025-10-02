В центре Калининграда приступили к ремонту дома 1929 года постройки. Здание располагается на пересечении улиц Юношеской, Горького и Озерова.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на фасаде установили строительные леса. Сейчас работы выполняют со стороны улицы Юношеской, 2−4.
Многоквартирный дом построили в 1929 году. Здание имеет несколько адресов: Юношеская, 2−4, Горького, 1−17 и Озерова, 26−28. В 2024 году специалисты отремонтировали крышу дома. Работы выполнило ООО «БСК-плюс» за 26,9 миллиона рублей.
Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск. В 2025 году там обновят 11 крыш и 13 фасадов. Большинство зданий находятся в центре города.