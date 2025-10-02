Бывшую вечернюю школу и землю под ней продают в Искитиме за 16,4 млн рублей

Администрация Искитима выставила на продажу здание, где ранее располагалась вечерняя школа, и землю под ней на продажу за 16,4 миллионов рублей. Как сообщили в городской администрации в ответе на запрос Сиб.фм, так решили власти Искитима и местный совет депутатов.