Бывшую вечернюю школу и землю под ней продают в Искитиме за 16,4 млн рублей

Администрация Искитима выставила на продажу здание, где ранее располагалась вечерняя школа, и землю под ней на продажу за 16,4 миллионов рублей. Как сообщили в городской администрации в ответе на запрос Сиб.фм, так решили власти Искитима и местный совет депутатов.
Двухэтажное здание на Комсомольской, 30А площадью 764,3 квадратных метров и земельный участок в 1334 квадрата находятся в собственности города.
На аукцион недвижимость выставили в конце сентября, торги продлятся до 25 октября. Стартовая цена лота — 16 442 000 рублей, шаг — 822 тысячи рублей.
Интересное обстоятельство: это же здание (но без земли) продается на сайте объявлений Avito.ru за 45 миллионов рублей. Владелец объявления — ООО «Регион», на звонки Сиб.фм пользователь не ответил. В администрации Искитима опровергают причастность к этому объявлению.
Сегодня стало известно, что власти Искитима назвали детсад аварийным в 2018, а теперь считают безопасным.