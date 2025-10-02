Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшую вечернюю школу и землю под ней продают в Искитиме за 16,4 млн рублей

За эти деньги предлагается купить 1134 квадратных метров земли в центре города и здание площадью 764 квадрата.

Источник: ГИС "Торги"

Администрация Искитима выставила на продажу здание, где ранее располагалась вечерняя школа, и землю под ней на продажу за 16,4 миллионов рублей. Как сообщили в городской администрации в ответе на запрос Сиб.фм, так решили власти Искитима и местный совет депутатов.

Двухэтажное здание на Комсомольской, 30А площадью 764,3 квадратных метров и земельный участок в 1334 квадрата находятся в собственности города.

На аукцион недвижимость выставили в конце сентября, торги продлятся до 25 октября. Стартовая цена лота — 16 442 000 рублей, шаг — 822 тысячи рублей.

Интересное обстоятельство: это же здание (но без земли) продается на сайте объявлений Avito.ru за 45 миллионов рублей. Владелец объявления — ООО «Регион», на звонки Сиб.фм пользователь не ответил. В администрации Искитима опровергают причастность к этому объявлению.

Сегодня стало известно, что власти Искитима назвали детсад аварийным в 2018, а теперь считают безопасным.