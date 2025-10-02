Ричмонд
Картель на перевозку ТКО в 1,67 млрд подтвердили суды в Хабаровском крае

Сговор транспортных компаний и регионального оператора на 1,67 млрд рублей подтвердили суды.

В Хабаровском крае суды подтвердили выводы Хабаровского УФАС России о картельном сговоре в сфере перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее антимонопольный орган выявил, что бывший региональный оператор ООО «Хабавтотранс ДВ» совместно с транспортными компаниями ООО «Квант» и ООО «Норма» предоставлял друг другу информацию о торгах, ограничивал участие других организаций и создавал условия для победы указанных компаний. Действия транспортировщиков признаны заключением картельного соглашения, направленного на поддержание цен.

Общая сумма торгов составила 1,67 млрд рублей. Компании пытались оспорить решение УФАС в арбитражных судах, но как суд первой инстанции, так и Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердили законность выводов антимонопольного органа.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела. Хабаровское УФАС продолжает следить за соблюдением антимонопольного законодательства и защищать интересы добросовестных участников рынка.