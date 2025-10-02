Картель на перевозку ТКО в 1,67 млрд подтвердили суды в Хабаровском крае

Ранее антимонопольный орган выявил, что бывший региональный оператор ООО «Хабавтотранс ДВ» совместно с транспортными компаниями ООО «Квант» и ООО «Норма» предоставлял друг другу информацию о торгах, ограничивал участие других организаций и создавал условия для победы указанных компаний. Действия транспортировщиков признаны заключением картельного соглашения, направленного на поддержание цен.