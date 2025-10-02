Новый запрет готовят для всех держателей банковских карт

По её словам, введение лимитов также усилит позиции крупных банков на рынке, сужая нишу для небольших кредитных организаций, которые зачастую специализируются на гибких предложениях и более индивидуальном подходе к клиентам. Это может привести к снижению конкуренции и, как следствие, к ухудшению условий для конечных потребителей финансовых продуктов.