Новый запрет готовят для всех держателей банковских карт

Данное предложение прозвучало в контексте борьбы с растущей угрозой кибермошенничества и связано с обсуждением соответствующих поправок, направленных на ужесточение мер безопасности в финансовом секторе, передает ИА DEITA.RU.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью агентству ТАСС подробно рассказал о сути инициативы и подчеркнул её важность. По его словам, идея ограничить количество карт открывалась не единожды.
Ранее Центральный банк России высказывал мнение, что допустимым лимитом для одного человека могло бы стать 25 карт, тогда как личная позиция Аксакова более консервативна — он считает оптимальным ограничение всего пятью картами.
Депутат отметил, что стремление занижать максимально допустимое количество банковских карточек для граждан связано с реальной борьбой против финансовых злоумышленников. Сейчас преступники, специализирующиеся на киберпреступлениях и обналичивании похищенных средств, зачастую используют сотни, а то и тысячи карт, зарегистрированных на подставных лиц.
Эта разбросанность счетов позволяет им успешно скрываться и минимизировать риск поимки. Аксаков уверен, что введение жёстких ограничений на количество карт может значительно ослабить возможности мошенников, снизить масштаб преступлений и повысить безопасность финансовых операций граждан.
С другой стороны, эксперты сферы финансов выражают определённые опасения по поводу возможных негативных последствий такой инициативы. В частности, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила в интервью порталу «Банки.ру», что ограничение числа банковских карт затронет интересы многих россиян, которым подобная мера придётся не по душе.
По её мнению, для значительной части населения разнообразие кредитных и дебетовых карточек представляет не просто удобство, а важный финансовый инструмент. Многие россияне, особенно те, кто вынужден управлять несколькими кредитными обязательствами, используют различные карты для оптимизации своих платежей, получения бонусных программ, кешбэков и выгодных условий по кредитам.
Мильчакова также пояснила, что такие ограничения ограничат возможности должников рефинансировать свои задолженности, перестраивая условия выплат, например, «перекладывая» долги с более дорогих кредиток на более выгодные.
По её словам, введение лимитов также усилит позиции крупных банков на рынке, сужая нишу для небольших кредитных организаций, которые зачастую специализируются на гибких предложениях и более индивидуальном подходе к клиентам. Это может привести к снижению конкуренции и, как следствие, к ухудшению условий для конечных потребителей финансовых продуктов.