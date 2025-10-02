«Ъ»: на границе РФ и Казахстана образовалась огромная пробка с грузами из Китая

На российско-казахстанской границе с середины сентября растет огромная очередь из фур с грузами из Китая. Перевозчики жалуются на тщательное соблюдение Казахстаном антироссийских санкций. В связи с этим многие водители «выжидают лучший момент» в отстойниках. Ситуацию усугубили и праздники в КНР — некоторые пункты пропуска оказались закрыты. Власти Казахстана считают, что обстановка на границе связана с ужесточением мер контроля со стороны РФ. Однако ФТС придерживается иной позиции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».