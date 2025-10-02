В Башкирии бензин за месяц подорожал на 1,32%

С 1-го по 29 сентября средние цены на автомобильный бензин в Башкирии выросли с 59,71 ₽ до 60,5 ₽ за литр, следует из еженедельных отчетов Росстата. Таким образом, рост составил 1,32%. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 68,83 ₽ до 69,29 ₽ за литр, на 0,67%.