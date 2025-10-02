Ричмонд
В Башкирии бензин за месяц подорожал на 1,32%

С 1-го по 29 сентября средние цены на автомобильный бензин в Башкирии выросли с 59,71 ₽ до 60,5 ₽ за литр, следует из еженедельных отчетов Росстата. Таким образом, рост составил 1,32%. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 68,83 ₽ до 69,29 ₽ за литр, на 0,67%.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,45% (до 58,19 ₽ за литр), АИ-95 — на 1,26% (до 62,62 ₽), АИ-98 и выше — на 0,2% (до 82,63 ₽).

За последнюю неделю рост цен на бензин составил около 0,32%, на дизель — 0,43%.

В августе (с 28 июля по 1 сентября) бензин в Башкирии подорожал на 1,22%, дизельное топливо — на 0,04%.

Средние цены на автомобильный бензин в регионах Приволжского федерального округа за месяц выросли с 60,19 ₽ до 62,10 ₽ за литр (на 3,17%), на солярку — с 68,59 ₽ до 69,80 ₽ за литр (на 1,76%).