Мигранты запретили таксистке работать в новосибирском аэропорту Толмачево

Активисты выразили претензию руководству компании, отметив недопустимость подобного поведения.

Активисты выразили претензию руководству компании, отметив недопустимость подобного поведения.

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошел инцидент, вызвавший общественное возмущение. На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлен конфликт между иностранцами и женщиной-таксисткой.

На записи, опубликованной в паблике «Русская община» в социальной сети «ВКонтакте», видно, как один из мигрантов яро настаивает на том, чтобы женщина покинула зону аэропорта и не мешала работать.

Сразу после инцидента несколько активистов выехали на место происшествия. По их словам, мигрант, больше остальных проявлявший агрессию к сибирячке, работает в компании «Трансфер Толмачёво». Однако попытки застать его на рабочем месте оказались безуспешными.

Активисты выразили претензию руководству компании, отметив недопустимость подобного поведения сотрудников. Они заявили о намерении вернуться в аэропорт, чтобы встретиться лицом к лицу с агрессором и разобраться в ситуации.

Ранее Сиб.фм писал, что мигранты скрывались в фурах с луком от полиции на рынке в Новосибирске.