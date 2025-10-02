В Свердловской области построят 16 млн квадратных метров жилья к 2030 году

В Свердловской области планируют масштабную программу жилищного строительства. До 2030 года в регионе построят 16 миллионов квадратных метров нового жилья. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.
Сейчас в области возводят целые микрорайоны, а не отдельные дома. Например, в новых районах «Солнечный» и «Новокольцовский» смогут жить более 350 тысяч человек.
Строительство уже идет активными темпами. С начала этого года реализовано более 140 проектов жилых комплексов общей площадью около двух миллионов квадратных метров.
— Это современные высокотехнологичные жилые комплексы, которые будут возведены с учетом новейших энергоэффективных строительных решений, — уточнил губернатор.
Общий потенциал для строительства жилья в Свердловской области оценивается в 20 миллионов квадратных метров.