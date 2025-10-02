Ричмонд
Маршрут № 26 из Хабаровска в Тополево отменят в следующем году

Такое решение было принято в связи с тем, что администрация вправе организовывать маршруты только на территории города.

Источник: Freepik

Организацией доставки жителей пригорода в Хабаровск в этом случае должны заниматься в краевом Минтрансе.

«Администрация города по закону имеет право организовывать маршруты только на территории города. Конечная остановка маршрута № 26 “с. Тополево” находится за территорией города. В 2021 году по поручению Минтранса Хабаровского края, а также для приведения маршрутной сети города согласно нормам закона, в июле 2026 года маршрут № 26 будет отменен (это срок окончания права перевозчиков на работу по маршруту). Организация доставки жителей пригорода в город Хабаровск является полномочиями Минтранса края», — сообщили в мэрии.