Маршрут № 26 из Хабаровска в Тополево отменят в следующем году

«Администрация города по закону имеет право организовывать маршруты только на территории города. Конечная остановка маршрута № 26 “с. Тополево” находится за территорией города. В 2021 году по поручению Минтранса Хабаровского края, а также для приведения маршрутной сети города согласно нормам закона, в июле 2026 года маршрут № 26 будет отменен (это срок окончания права перевозчиков на работу по маршруту). Организация доставки жителей пригорода в город Хабаровск является полномочиями Минтранса края», — сообщили в мэрии.