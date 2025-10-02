Мост через Амур частично перекроют 3 октября на весь день

Подъезд к Комсомольску-на-Амуре будет затруднён 3 октября в течение всего дня. На мосту, расположенном на км 170+196 федеральной трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, будут ремонтировать одну из полос движения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы ДСД «Дальний Восток», с 9:00 до 21:00 на мосту через Амур перекроют правую полосу проезжей части со стороны Хабаровска. Неудобства связаны с ремонтными работами: машина будет укладывать бетонную смесь.
На время проведения работ транспортный поток будут регулировать сотрудники ДПС.
Напомним, что к реконструкции моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре дорожники приступили в 2024 году. В рамках проекта специалисты должны отремонтировать пролётные строения и мостовое полотно. Кроме того, предстоит заменить ограждение, уложить новый асфальт на всём протяжении сооружения, а также смонтировать новое электроосвещение и архитектурно-художественную подсветку. Ввести объект в эксплуатацию должны в 2026 году.