Мост через Амур частично перекроют 3 октября на весь день

Напомним, что к реконструкции моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре дорожники приступили в 2024 году. В рамках проекта специалисты должны отремонтировать пролётные строения и мостовое полотно. Кроме того, предстоит заменить ограждение, уложить новый асфальт на всём протяжении сооружения, а также смонтировать новое электроосвещение и архитектурно-художественную подсветку. Ввести объект в эксплуатацию должны в 2026 году.