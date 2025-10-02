Ричмонд
Владельцев аттракционов заставят страховать ответственность перед казахстанцами

Сенатор Нурия Ниязова потребовала навести порядок в сфере эксплуатации аттракционов и детских площадок. Поводом стали трагические случаи летом 2025 года, когда в Алматы, Актау и других городах дети получили серьезные травмы на неисправных объектах.

Источник: unsplash.com

Законодательные пробелы

Как отметила сенатор, действующее законодательство не гарантирует безопасность. Технический регламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года. Для более старых объектов правил нет.

Также отсутствует единый цифровой реестр, не регламентирован процесс постановки на учет, не определен уполномоченный орган. Требования к ремонту, хранению и расследованию инцидентов также отсутствуют, а для подготовки персонала нет обязательных стандартов.

Что предлагает депутат

По итогам анализа рабочей группы сенат предлагает:

  • разработать правила эксплуатации аттракционов и детских площадок;
  • закрепить полномочия уполномоченного органа;
  • создать цифровой реестр и регламентировать постановку на учет;
  • установить порядок техосвидетельствований и требований к монтажу, ремонту и хранению;
  • ввести обязательное страхование ответственности операторов;
  • разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала;
  • усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.

Госорганам необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексный план мероприятий на 2025−2027 годы и утвердить соответствующие правила. Только так мы сможем исключить повторение трагедии и обеспечить нашим детям безопасное детство.

заявила сенатор

Травмы на аттракционах и площадках

Ниязова подчеркнула, что каждое происшествие — это не случайность, а сигнал о системных проблемах.

По ее данным, летом 2025 года в Алматы 11-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на аттракционе «Вальс», в Актау двое детей оказались в больнице с переломами, в Астане на ребенка обрушилась декоративная конструкция.