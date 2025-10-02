Владельцев аттракционов заставят страховать ответственность перед казахстанцами

Законодательные пробелы
Как отметила сенатор, действующее законодательство не гарантирует безопасность. Технический регламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года. Для более старых объектов правил нет.
Также отсутствует единый цифровой реестр, не регламентирован процесс постановки на учет, не определен уполномоченный орган. Требования к ремонту, хранению и расследованию инцидентов также отсутствуют, а для подготовки персонала нет обязательных стандартов.
Что предлагает депутат
По итогам анализа рабочей группы сенат предлагает:
- разработать правила эксплуатации аттракционов и детских площадок;
- закрепить полномочия уполномоченного органа;
- создать цифровой реестр и регламентировать постановку на учет;
- установить порядок техосвидетельствований и требований к монтажу, ремонту и хранению;
- ввести обязательное страхование ответственности операторов;
- разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала;
- усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.
Госорганам необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексный план мероприятий на 2025−2027 годы и утвердить соответствующие правила. Только так мы сможем исключить повторение трагедии и обеспечить нашим детям безопасное детство.
Травмы на аттракционах и площадках
Ниязова подчеркнула, что каждое происшествие — это не случайность, а сигнал о системных проблемах.
По ее данным, летом 2025 года в Алматы 11-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на аттракционе «Вальс», в Актау двое детей оказались в больнице с переломами, в Астане на ребенка обрушилась декоративная конструкция.