Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на полках магазинов нашли чай с пестицидами

За первое полугодие 2025 года в лабораториях Роспотребнадзора исследовали более 57 000 проб чая на содержание пестицидов. Из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%.

Источник: Freepik

В России в более чем 111 тоннах чая обнаружили пестициды. Соответствующие данные указаны в едином реестре проверок, проведенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором, передают «Известия».

Во время проверок специалисты обнаружили в чае более 20 веществ. Среди них — ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин.

Речь идет о продукции, которую выпускают под брендами Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и др.

Роспотребнадзор выдал предписания об устранении выявленных нарушений всем хозяйствующим субъектам. Всю продукцию, которая не соответствовала установленным требованиям, изъяли из оборота.

Несмотря на то что в общем объеме чая количество продукции с нарушениями составляет минимальную долю, общественники все же обратились в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с просьбой привлечь компании к ответственности.