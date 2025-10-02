В Волгограде на полках магазинов нашли чай с пестицидами

В России в более чем 111 тоннах чая обнаружили пестициды. Соответствующие данные указаны в едином реестре проверок, проведенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором, передают «Известия».
Во время проверок специалисты обнаружили в чае более 20 веществ. Среди них — ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин.
Речь идет о продукции, которую выпускают под брендами Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и др.
Роспотребнадзор выдал предписания об устранении выявленных нарушений всем хозяйствующим субъектам. Всю продукцию, которая не соответствовала установленным требованиям, изъяли из оборота.
Несмотря на то что в общем объеме чая количество продукции с нарушениями составляет минимальную долю, общественники все же обратились в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с просьбой привлечь компании к ответственности.