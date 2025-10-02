Проект КРТ на Спортивной отменили во Владивостоке

Решение закреплено постановлением от 1 октября 2025 года № 755-пп, которым признан утратившим силу акт от 11 июня 2025 года. Речь идет о КРТ площадью 14,77 га в районе улицы Спортивной.
Известно, что отмене предшествовал протест прокуратуры Приморского края. Надзорное ведомство указало на ряд проблем проекта. В частности, мастер-план предусматривал приоритетное строительство жилья без достаточного учета потребности в социальной инфраструктуре. Кроме того, в районе зафиксирована высокая степень изношенности коммунальных сетей.
Еще одним аргументом стало использование средств краевого бюджета для переноса теплосетей, часть которых находится в частной собственности. Прокуратура сочла нецелесообразным тратить бюджетные ресурсы на благо частных объектов ради застройки жилыми домами.
Напомним, что КРТ предусматривал возведение нескольких домов общей площадью 155 тысяч кв. м. Комплекс должен был вместить около 5 тысяч жителей. Также в проекте значились объекты общественно-делового и коммерческого назначения (65 тысяч кв. м), детский сад на 115 мест, образовательный комплекс (школа на 490 мест и детсад на 185 мест), спорткомплекс, стадион и рыночный центр.
Любопытно, что по датам проект КРТ отменили 1 октября, в день «Прямого разговора» губернатора Приморья Олега Кожемяко. Во время эфира он рассказал, что поручил Вере Георгиевне рассмотреть совместно с прокуратурой документ и учесть мнения горожан.