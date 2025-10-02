Проект КРТ на Спортивной отменили во Владивостоке

Напомним, что КРТ предусматривал возведение нескольких домов общей площадью 155 тысяч кв. м. Комплекс должен был вместить около 5 тысяч жителей. Также в проекте значились объекты общественно-делового и коммерческого назначения (65 тысяч кв. м), детский сад на 115 мест, образовательный комплекс (школа на 490 мест и детсад на 185 мест), спорткомплекс, стадион и рыночный центр.