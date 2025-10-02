Власти Воронежской области опровергли информацию о дефиците топлива

Заметнее всего в регионе подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Рост цен на дизельное топливо менее интенсивен — с 1 по 22 сентября зафиксировано увеличение примерно на 1,5%. Для бензина марки АИ-98 и выше средний рост стоимости оказался незначителен — около 0,6% за первые три недели сентября.