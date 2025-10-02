Власти Воронежской области опровергли информацию о дефиците топлива

Накануне воронежцы обеспокоились дефицитом топлива из-за непрекращающегося роста цен на него. В правительстве региона сообщили, что предпосылок к этому нет.
Власти уверят, что в настоящее время в области сформированы достаточные запасы горючего, а инфраструктура, обеспечивающая топливно-энергетическую сферу, работает в полной мере.
95% топливного рынка Воронежской области занимают федеральные компании, которые обладают ресурсами для самостоятельного обеспечения топливом всей товаропроводящей цепочки.
Рост цен на АЗС в первую очередь связан с увеличением оптовой стоимости, а также с сезонным повышением спроса в период уборочных кампаний.
Заметнее всего в регионе подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Рост цен на дизельное топливо менее интенсивен — с 1 по 22 сентября зафиксировано увеличение примерно на 1,5%. Для бензина марки АИ-98 и выше средний рост стоимости оказался незначителен — около 0,6% за первые три недели сентября.
Для стабилизации ситуации правительство России запретит экспорт бензина до конца текущего кода. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба и её территориальные управления организовали проверки роста цен, по итогам которых будут приняты соответствующие решения.