В Волгоградской области опровергли слухи о дефиците бензина

«Основную потребность региона в топливе покрывают крупные компании — ЛУКОЙЛ, “Роснефть”, “Газпром”, каждая из которых имеет свои независимые логистику и резервы, — пояснили в профильном комитете. — Бензин отдельных марок может точечно отсутствовать на некоторых заправках в течение короткого времени — это штатная ситуация, но в целом потребность в топливе полностью покрывают действующие АЗС».