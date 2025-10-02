В Волгоградской области опровергли слухи о дефиците бензина

1 октября в городских пабликах появились посты о дефиците топлива. Эту информацию волгоградцы восприняли крайне эмоционально, высказывая опасения по поводу возможных сбоев в работе АЗС.
«В Волгограде начались перебои с бензином на заправках, — сообщается в соцсетях. — Представители АЗС признают проблемы и заявляют, что решают их в оперативном режиме».
Между тем в публикациях упоминаются как сетевые АЗС известных брендов, так и небольшие частные заправки. Опытные водители понимают, что отсутствие бензина на таких заправках вовсе не показатель тотального дефицита и не отражает реальную ситуацию.
Как прокомментировали корреспонденту «Волгоградской правды.ру» в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, обстановка с обеспечением автомобильным топливом в регионе стабильная, дефицит отсутствует. Межведомственный оперативный штаб ежедневно отслеживает остатки бензина и его пополнение в Волгоградской области.
«Основную потребность региона в топливе покрывают крупные компании — ЛУКОЙЛ, “Роснефть”, “Газпром”, каждая из которых имеет свои независимые логистику и резервы, — пояснили в профильном комитете. — Бензин отдельных марок может точечно отсутствовать на некоторых заправках в течение короткого времени — это штатная ситуация, но в целом потребность в топливе полностью покрывают действующие АЗС».
Таким образом, информация о дефиците бензина на АЗС может быть связана с искусственным ажиотажем.
Корреспондент «Волгоградской правды.ру» вечером 1 октября проехал по нескольким заправочным станциям областного центра, включая ЛУКОЙЛ, «Река», Teboil, — на каждой из этих АЗС недостатка топлива не наблюдалось.