Топливные качели: цены на бензин в Калининграде бьют рекорды

Наиболее показательной выглядит годовая динамика. За последние 12 месяцев обычный бензин подорожал на десятую часть своей стоимости — рост составил 10,01%. АИ-95 прибавил 8,86%, а премиальный АИ-98 показал рекордный скачок в 14,56%. Дизель подорожал на 6,04%, в то время как газ стал единственным видом топлива, который за год подешевел — на 2,94%, указывает Калининградстат.