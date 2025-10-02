Топливные качели: цены на бензин в Калининграде бьют рекорды

Согласно актуальным данным, разброс цен между сетями АЗС достигает 5 рублей за литр.
Наиболее доступное топливо предлагает сеть «Тебоил»: 66,74 рубля за АИ-95 и 63,44 рубля за АИ-92. Напротив, на заправках «Рос&Нефть» цены достигли 71,49 и 67,99 рубля соответственно за те же марки бензина.
Федеральная антимонопольная служба уже отреагировала на ситуацию, начав проверку возможного необоснованного завышения цен. Ведомство предупредило о возможных санкциях — от крупных штрафов до приостановки деятельности заправочных станций.
Эксперты связывают ценовую волатильность с комплексом факторов: колебаниями курса рубля, изменениями на мировых нефтяных рынках и сезонным ростом спроса. При этом значительный разброс цен между сетевыми АЗС указывает на возможное нарушение конкурентной среды в регионе.
Наиболее показательной выглядит годовая динамика. За последние 12 месяцев обычный бензин подорожал на десятую часть своей стоимости — рост составил 10,01%. АИ-95 прибавил 8,86%, а премиальный АИ-98 показал рекордный скачок в 14,56%. Дизель подорожал на 6,04%, в то время как газ стал единственным видом топлива, который за год подешевел — на 2,94%, указывает Калининградстат.