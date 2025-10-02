В Свердловской области начала снижаться ставка по автокредитам

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2025 года полная стоимость кредита (ПСК) составила 18%, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее, и является минимальным уровнем за последние 12 месяцев. Для сравнения, в августе прошлого года ставка по автокредитам в регионе держалась на уровне 22,3%.