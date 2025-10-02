В Свердловской области начала снижаться ставка по автокредитам

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2025 года полная стоимость кредита (ПСК) составила 18%, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее, и является минимальным уровнем за последние 12 месяцев. Для сравнения, в августе прошлого года ставка по автокредитам в регионе держалась на уровне 22,3%.
Таким образом, за год показатель сократился сразу на 4,3 процентных пункта. Эксперты отмечают, что положительная динамика объясняется как программами субсидирования ставок со стороны автопроизводителей, так и недавним снижением ключевой ставки.
В то же время спрос на автомобили в регионе по-прежнему сдерживается высокими ценами и ограниченным выбором моделей.
«Несмотря на жесткие условия регулятора, банки находят возможность предлагать более доступные автокредиты. Это важный сигнал для рынка: у покупателей появляется шанс на более выгодные условия», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
При этом в соседней Челябинской области ПСК, напротив, выросла и превысила 20%, а максимальные ставки зафиксированы в Иркутской области (21,7%). Самые доступные автокредиты сегодня предлагают в Рязанской области (15,3%) и Санкт-Петербурге (15,5%).