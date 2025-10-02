Авиасообщение между Краснодаром и Махачкалой начнется 24 октября

Согласно расписанию, рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю. Вылеты запланированы на пятницу и воскресенье. Такой график сообщения будет сохраняться на протяжении всего осенне-зимнего периода, как уточнили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.