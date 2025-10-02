Авиасообщение между Краснодаром и Махачкалой начнется 24 октября

С 24 октября текущего года из Краснодара начнут выполняться регулярные авиарейсы в Махачкалу. Обслуживание нового маршрута между кубанской столицей и дагестанским региональным центром будет осуществлять авиакомпания Red Wings, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Параллельно с запуском полетов в Махачкалу авиаперевозчик откроет еще одно новое направление из Краснодара. В этот же день, 24 октября, воздушные суда начнут выполнять рейсы в столицу Грузии Тбилиси, расширяя международную маршрутную сеть кубанского авиаузла.
Согласно расписанию, рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю. Вылеты запланированы на пятницу и воскресенье. Такой график сообщения будет сохраняться на протяжении всего осенне-зимнего периода, как уточнили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
Краснодарский аэропорт продолжает наращивать объемы авиаперевозок, обслуживая как внутренние, так и международные рейсы. Среди российских направлений остаются востребованными полеты в Екатеринбург, Красноярск, Уфу, Санкт-Петербург и Новосибирск. В числе зарубежных маршрутов популярностью пользуются рейсы в Ереван, Тбилиси, Анталью и Дубай.
Ранее стало известно о планах по дальнейшему расширению маршрутной сети. Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 октября впервые откроет прямые рейсы из краснодарского аэропорта в Египет, что позволит пассажирам получить дополнительные возможности для путешествий.