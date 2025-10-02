Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности

ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. В Узбекистане стартовал прием заявок на субсидии по ипотеке.

Источник: Getty Images

Это предусмотрено Указом президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования».

В рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2025 года № УП-26, сегодня, 2 октября, в 09.00 стартовал прием заявок на получение субсидий по ипотечным кредитам.

говорится в сообщении

Подать заявление на получение субсидии можно одним из трех удобных способов:

  • при личном обращении в центры госуслуг;
  • в электронном виде через портал my.gov.uz по ссылке;
  • через мобильное приложение MyGov.

Для участия в программе заявитель должен набрать не менее 30 баллов по социальным критериям.

Также средний доход семьи не должен превышать установленные пределы:

  • в Каракалпакстане и областях — от 2,7 до 8 МРОТ (от 3,43 до 10,17 млн сумов);
  • в Ташкенте— от 2,7 до 9,2 МРОТ (от 3,43 до 11,69 млн сумов).

Кроме того, заявитель и его/ее супруг (а) не должны быть собственниками жилья в республике.

Отдельные лица, нуждающиеся в соцзащите, оцениваются по специальным социальным критериям.