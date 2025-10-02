В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности

Это предусмотрено Указом президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования».
В рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2025 года № УП-26, сегодня, 2 октября, в 09.00 стартовал прием заявок на получение субсидий по ипотечным кредитам.
Подать заявление на получение субсидии можно одним из трех удобных способов:
- при личном обращении в центры госуслуг;
- в электронном виде через портал my.gov.uz по ссылке;
- через мобильное приложение MyGov.
Для участия в программе заявитель должен набрать не менее 30 баллов по социальным критериям.
Также средний доход семьи не должен превышать установленные пределы:
- в Каракалпакстане и областях — от 2,7 до 8 МРОТ (от 3,43 до 10,17 млн сумов);
- в Ташкенте— от 2,7 до 9,2 МРОТ (от 3,43 до 11,69 млн сумов).
Кроме того, заявитель и его/ее супруг (а) не должны быть собственниками жилья в республике.
Отдельные лица, нуждающиеся в соцзащите, оцениваются по специальным социальным критериям.