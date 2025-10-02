Цены на дизельное топливо выросли в Ростове и области

В частности, 22 сентября 2025 года дизель в среднем продавался за 68,74 рубля за литр. Тогда как неделей раньше водители заправлялись на 57 копеек дешевле, а примерно в середине августа платили на 1,62 рубля меньше. При этом на небольших заправочных станциях все еще сохраняется возможность перебоев.