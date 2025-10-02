Цены на дизельное топливо выросли в Ростове и области

В Ростовской области увеличились цены на дизельное топливо и другие виды горючего. Это подтверждается данными Росстата.
В частности, 22 сентября 2025 года дизель в среднем продавался за 68,74 рубля за литр. Тогда как неделей раньше водители заправлялись на 57 копеек дешевле, а примерно в середине августа платили на 1,62 рубля меньше. При этом на небольших заправочных станциях все еще сохраняется возможность перебоев.
Обеспокоенность в связи с таким положением дел уже выразили в ассоциации «Народный фермер». Ранее ситуацию прокомментировали донские власти. Отмечалось, что тема стала актуальной после увеличения спроса на топливо, которое, в свою очередь, оказалось связано с повышением количества транзитного транспорта и сезонными полевыми работами.
При этом ситуация с топливом остается стабильной, подчеркнули в конце сентября на заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. По последним данным, крупные сетевые заправки работают в обычном режиме, а на некоторых небольших АЗС, действительно, могут быть временные перебои в продажах.
Крупным поставщикам рекомендовали усилить мониторинг. Также меры приняли и на федеральном уровне: был временно остановлен экспорт бензина, доработали механизм топливного демпфера.