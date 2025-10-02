В Самаре ожидают двукратный рост зарплат к 2036 году

САМАРА, 2 октября, ФедералПресс. Разработчики стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года озвучили амбициозный прогноз относительно возможного роста зарплат в городе. По их прогнозам, через одиннадцать лет они в среднем могут достигнуть 200 тысяч рублей.