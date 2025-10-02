В Самаре ожидают двукратный рост зарплат к 2036 году

В рамках консервативного сценария среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2036 году составит 174,3 тысячи рублей. Согласно прогнозным значениям базового сценария, данный показатель увеличится в 2,1 раза и составит 201,1 тысячи рублей.
В качестве главных целей стратегии названы устойчивое развитие экономики, гражданского общества и местного самоуправления, повышение качества городской среды. Разработчики документа открыты предложениям: все желающие могут их внести в документ.