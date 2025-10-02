Казахстан должен будет сокращать добычу до 2,9 млн б/с до лета 2026 года

Договоренность между восемью участниками ОПЕК+ была достигнута 7 сентября. В графике, представленном за месяц до этого, на Казахстан приходилась компенсация добычи до 2,6 млн баррелей нефти в сутки. При этом на Казахстан приходится более 60% от общего объема сокращений добычи среди всех стран.
В первые месяцы графика Казахстан должен компенсировать относительно небольшие объемы добычи, но к 2026-му они будут резко увеличиваться. В сентябре 2025-го это — 16 тыс. баррелей в сутки, в октябре — 21 тыс. б/с, в ноябре — 86 тыс. б/с, в декабре — 126 тыс. б/с. Уже к марту 2026-го года добровольные компенсации достигнут 456 тыс. баррелей в сутки, а в последний месяц графика, июне 2026-го, — 656 тыс. б/с.
При этом Россия должна компенсировать всего 126 тыс. баррелей и выполнит свои обязательства уже к декабрю 2025-го.
Общий размер компенсаций до июня 2026 года составит 4,6 млн баррелей в сутки.
Отметим, что еще в апреле 2025-го года в ходе аналогичной онлайн-встречи на Казахстан ложились обязательства по компенсации до июня 2026 года всего 1,299 млн баррелей в сутки. Однако на протяжении года республика не только не сокращала добычу, но напротив превышала квоты ОПЕК+.
Как сообщил «Интерфакс», министр энергетики республики Ерлан Аккенженов в кулуарах форума KAZENERGY в Астане заявил, что Казахстан пока не укладывается в графики компенсации нефтедобычи из-за проекта расширения Тенгиза. При этом Казахстан не отказывается от взятых на себя обязательств.
На сегодняшний момент мы не можем пока влезть в те компенсационные графики, но Казахстан предпринимает все возможные действия в связи с соглашением ОПЕК, и мы остаемся в нем.