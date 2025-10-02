Казахстан должен будет сокращать добычу до 2,9 млн б/с до лета 2026 года

Отметим, что еще в апреле 2025-го года в ходе аналогичной онлайн-встречи на Казахстан ложились обязательства по компенсации до июня 2026 года всего 1,299 млн баррелей в сутки. Однако на протяжении года республика не только не сокращала добычу, но напротив превышала квоты ОПЕК+.