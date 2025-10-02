На субсидирование авиарейсов из Перми в 2026 году предлагается направить 218 млн рублей

В минтрансе пояснили, что изменение финансирования связано с тем эффектом, который дает механизм субсидирования в последние годы. «Если субсидия на одного пассажира в 2022 году составляла 2,5 тыс. руб., то по итогам первого полугодия 2025-го данный показатель достигает 1,6 тыс. руб., при этом общий пассажиропоток растет. В 2026 году маршруты, которые показывают хорошую загрузку, в летний период будут переведены полностью на коммерческую основу. Это как раз учитывается в параметрах проекта бюджета на следующий год. На 2027 и 2028 годы суммы заложены под возможность открытия новых рейсов и необходимости их “раскатки” при помощи субсидий», — пояснили в минтрансе.