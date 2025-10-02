Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром»: закачка газа в подземные хранилища Беларуси идет по графику

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Закачка газа в подземные хранилища Беларуси ведется по графику, об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Источник: Sputnik.by

В четверг прошла встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича.

Стороны обсудили подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. В частности, речь шла о ходе подготовки компанией «Газпром трансгаз Беларусь» объектов газотранспортной инфраструктуры республики к осенне-зимнему периоду.

Отмечено, что работа, в том числе закачка газа в подземные хранилища Беларуси, ведется по графику.

уточнили в пресс-службе

Там пояснили, что выполняемый комплекс мероприятий позволит надежно обеспечивать потребителей газом во время отопительного сезона.