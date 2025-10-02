«Газпром»: закачка газа в подземные хранилища Беларуси идет по графику

В четверг прошла встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича.
Стороны обсудили подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. В частности, речь шла о ходе подготовки компанией «Газпром трансгаз Беларусь» объектов газотранспортной инфраструктуры республики к осенне-зимнему периоду.
Отмечено, что работа, в том числе закачка газа в подземные хранилища Беларуси, ведется по графику.
Там пояснили, что выполняемый комплекс мероприятий позволит надежно обеспечивать потребителей газом во время отопительного сезона.