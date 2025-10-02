Токаев и глава криптобиржи Binance обсудили блокчейн-технологии в Казахстане

В Акорде отметили, что в 2022 году по итогам визита Чанпэн Чжао был подписан Меморандум о создании в Казахстане регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab.
С того момента в стране реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.
В июне 2025 года глава Нацбанк Казахстана сообщал, что в Казахстане могут создать криптобиржи вне юрисдицкии МФЦА.
Лицензии в республике есть у 10 криптобирж — они могут выпускать криптокарты совместно с банками.
В 2025 году Нацбанк и другие участники рынка планируют.
- выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
- токенизацию финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
- организацию систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
- организацию сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов.