Токаев и глава криптобиржи Binance обсудили блокчейн-технологии в Казахстане

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Президент Казахстана провел встречу с основателем Binance Чанпэн Чжао на полях международного форума Digital Bridge 2025, сообщила Акорда.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

В Акорде отметили, что в 2022 году по итогам визита Чанпэн Чжао был подписан Меморандум о создании в Казахстане регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab.

С того момента в стране реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.

В июне 2025 года глава Нацбанк Казахстана сообщал, что в Казахстане могут создать криптобиржи вне юрисдицкии МФЦА.

Лицензии в республике есть у 10 криптобирж — они могут выпускать криптокарты совместно с банками.

В 2025 году Нацбанк и другие участники рынка планируют.

  • выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
  • токенизацию финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
  • организацию систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
  • организацию сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов.