Омский аэропорт не смог найти подрядчика для ремонта международного терминала

Омский аэропорт объявил тендер на ремонт помещений международного сектора А, в рамках которого подрядчику предстоит выполнить целый ряд работ. Задачи включают демонтаж дверей, откосов и фасада в тамбуре, установку металлических дверных блоков с доводчиками, обшивку откосов и фасада металлом, покраску стеклообоев специальной стойкой краской, замену плинтусов и подоконников, а также утепление откосов и другие работы.