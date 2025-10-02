Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский аэропорт не смог найти подрядчика для ремонта международного терминала

За выполнение всего объёма работ аэропорт готов заплатить 658 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Омский аэропорт объявил тендер на ремонт помещений международного сектора А, в рамках которого подрядчику предстоит выполнить целый ряд работ. Задачи включают демонтаж дверей, откосов и фасада в тамбуре, установку металлических дверных блоков с доводчиками, обшивку откосов и фасада металлом, покраску стеклообоев специальной стойкой краской, замену плинтусов и подоконников, а также утепление откосов и другие работы.

За выполнение всего объёма работ аэропорт готов заплатить 658 тысяч рублей. Торги должны были состояться 1 октября, однако ни один участник не подал заявку, и конкурс был признан несостоявшимся.