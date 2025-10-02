В Приднестровье вводится режим экономии газа

«По истечении этого периода все потребители Приднестровья и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею ввиду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона. Отмечу, что со стороны Российской Федерации оказывается помощь для закупки газа в том объеме, который позволит нам войти в зиму в нормальном режиме потребления», — отметил Оболоник.