В Приднестровье вводится режим экономии газа

«Из-за неблагоприятных обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи Российской Федерации, газ, достаточный для всех потребностей Приднестровья, будет поступать к нам через полторы недели. В течение этого периода отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, для населения — в приоритетном порядке», — сказал Оболоник в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
Он уточнил, что обеспечение населения электричеством будет осуществляться в стандартном, штатном режиме. Также газ для бытовых потребителей ограничен не будет.
«По истечении этого периода все потребители Приднестровья и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею ввиду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона. Отмечу, что со стороны Российской Федерации оказывается помощь для закупки газа в том объеме, который позволит нам войти в зиму в нормальном режиме потребления», — отметил Оболоник.