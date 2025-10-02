Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории

Курорт «Золотые пески» в Евпатории возводится в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство». В рамках его реализации планируется строительство 12 крупных круглогодичных курортов на Черном, Азовском, Балтийском, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.
За 10 лет в Евпатории планируется построить 18 отелей в категориях от трех до пяти «звезд». Их общая вместимость — почти восемь с половиной тысяч номеров. На курорте появится большой крытый аквапарк, парк развлечений, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, экспоцентр и другие объекты. Протяженность набережной составит 12 километров. Строительство курорта планируется завершить к 2035 году.
«До 2035 года курорт обеспечит поступление в бюджет порядка трех миллиардов рублей налоговых отчислений. Это только за срок реализации инвестиционного проекта, то есть до момента, когда все объекты будут введены в эксплуатацию. С 2035 года, когда все объекты курорта начнут работать на полную мощность, ежегодно суммы налоговых отчислений будут постоянно увеличиваться», — сказал Волченко.
На курорте появится не менее пяти тысяч новых рабочих мест, туристический поток в регион увеличится более чем на один миллион человек в год. Это также повлечет за собой развитие смежных сфер экономики, таких как транспорт, строительство и сельское хозяйство.
Волченко отметил, что по темпам реализации крымский курорт находится в лидерах в сравнении с другими проектами в рамках инициативы «Пять морей и озеро Байкал». Непосредственно строительные работы начнутся в конце этого — начале следующего года.
Он также сообщил, что в возведение мегакурорта в Евпатории планируется вложить 130 миллиардов рублей частных инвестиций и 13 миллиардов рублей государственных средств. В частности, 7,5 млрд рублей выделят на строительство новой дороги протяженностью 18 километров.
Важным элементом будущего курорта станет экологическая безопасность. В границах комплекса пассажиров будут перевозить на электрокарах и электробусах, для этого там появятся пункты аренды электрокаров и зарядные станции. Кроме того, будет создана дорожная сеть для движения велосипедов и самокатов. При этом парковки для личных автомобилей будут располагаться за границами курорта.
Волченко добавил, что в ходе строительства курорта будут благоустроены 50 гектаров пляжей. Вход на эти пляжи останется открытым для всех жителей и гостей Крыма, подчеркнул гендиректор.