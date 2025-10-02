Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории

«До 2035 года курорт обеспечит поступление в бюджет порядка трех миллиардов рублей налоговых отчислений. Это только за срок реализации инвестиционного проекта, то есть до момента, когда все объекты будут введены в эксплуатацию. С 2035 года, когда все объекты курорта начнут работать на полную мощность, ежегодно суммы налоговых отчислений будут постоянно увеличиваться», — сказал Волченко.