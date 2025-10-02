Ричмонд
Завершен сезон морских рейсов Сухум — Сочи

Возобновить морское сообщение планируют в следующем летнем сезоне.

В Черном море завершилась навигация по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. По этому рейсу с конца августа ходила «Комета 120М» «Павел Попович».

За месяц судно сделало четыре рейса. «Комета» ходила по пятницам. И перевезла почти 800 пассажиров. Все рейсы прошли почти с полной загрузкой. В пресс-службе Абхазского морского пароходства отметили, что количество желающих съездить от курорта до столицы республики говорит о восстребованности маршрута.

Возобновить работу «Кометы» надеются уже в следующем туристическом сезоне.

Ранее «Югополис» сообщал, что билеты на судно можно было купить только в кассах. Онлайн-продажи не были предусмотрены. Поездка в обе стороны обходилась пассажирам в 2000—2500 рублей. Власти Абхазии не видели в морском транспорте конкурента другим видам сообщения, однако подчеркивали, что он может успешно использоваться в туристических целях. Месяц работы «Кометы» с практически полной загрузкой показал правильность этих расчетов.