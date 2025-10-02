Завершен сезон морских рейсов Сухум — Сочи

Ранее «Югополис» сообщал, что билеты на судно можно было купить только в кассах. Онлайн-продажи не были предусмотрены. Поездка в обе стороны обходилась пассажирам в 2000—2500 рублей. Власти Абхазии не видели в морском транспорте конкурента другим видам сообщения, однако подчеркивали, что он может успешно использоваться в туристических целях. Месяц работы «Кометы» с практически полной загрузкой показал правильность этих расчетов.